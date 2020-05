Typh Barrow surprend une auditrice en direct sur Vivacité !

Typh Barow suprend une auditrice en direct su Vivacité ! - Quoi de neuf ? - 11/05/2020 Dans la commune d'Ixelle, il sera bientôt possible de demander des musiciens par téléphone. Il n'en fallait pas plus à l'équipe de Quoi de neuf pour faire un sondage au près de ces auditeurs ! Et vous si vous pouviez choisir une star de la chanson... Et pouvoir lui téléphoner. Qui choisiriez-vous ? Une auditrice qui aurait voté pour Typh Barrow aurait-elle eu droit à un coup de téléphone ?