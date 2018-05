Trucs et astuces pour contrer les maux de dos

Les problèmes de dos sont de plus en plus récurrents, et pour cause, 80% de la population sont touchés par ce problème.

Lumbago ce n’est pas le seul problème qui existe. De nombreux mots compliqués sont là pour de nombreux "maux" de dos. Pourtant, les causes sont souvent très différentes d'une douleur à l'autre.

Un dos sans douleur est très important pour tout le monde, de nombreux conseils sont donnés partout, dans les magazines, sur le net etc. On préconise, par exemple, l'échauffement pour les sportifs, mais souvent, l'échauffement du dos est oublié. On pense, à tort, que si l'on fait un faux mouvement on risque de se retrouver bloqué, mais pour Frédérique Liégeois, kinésithérapeute, la plupart de ses patients viennent pour des mouvements récurrents et de "petites mauvaises habitudes" dans sa manière de bouger, ou même de s’asseoir.

Voici quelques exercices pour soulager les maux de dos : ici. Un conseil tout de même, si après trois jours votre douleur persiste, il est alors temps de consulter.

Frédérique Liégeois est kinésithérapeute à Woluwé-Saint-Pierre, il nous dit tout ce qu’il faut savoir sur les maux de dos. Ecoutez-l’intégralité de l’interview ci-dessous.