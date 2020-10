Trouver un stage en temps de Covid, pas si simple

Une boîte contenant le nécessaire pour cette année 2020 particulière.

Partant du constat que la concurrence est rude et qu’il faut sortir du lot, elle a créé une boîte sanitaire contenant du gel hydroalcoolique, un protège-masque, un porte-clé hygiénique, des gants, et son CV, version papier et QR code ainsi qu’un ticket à gratter, le tout envoyé dans plusieurs agences de communication de Liège. Chaque objet met en avant un logiciel qu’elle maîtrise, du logo, en passant par le CV ou encore le ticket à gratter. Les retours positifs et les demandes de stages ne se sont pas fait attendre. Elle a eu plusieurs entretiens et a trouvé le stage de ses rêves. Parallèlement, elle avait créé un post sur LinkedIn qui a recueilli pas moins de 1000 likes en 15 jours.