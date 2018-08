Trop de temps sur les réseaux sociaux ? Facebook a la solution !

Le géant internet américain Facebook a annoncé mercredi la mise en place d'outils permettant à ses utilisateurs, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, de "mieux gérer le temps passé sur les deux plateformes". Il sera désormais possible d'avoir accès à des tableaux de bord, via les paramètres, qui permettront de connaître le temps passé sur chacun des réseaux depuis les différents appareils utilisés. Facebook va également proposer un système d'alerte afin que l'utilisateur puisse recevoir un rappel, paramétrable, au-delà d'un certain temps passé sur la plateforme, ainsi qu'une option permettant de désactiver les notifications, en particulier sur les smartphones. Cédric Cauderlier, digital strategist et co-fondateur de MountainView : " Ce qui se passe c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont anti réseaux sociaux, et plus précisément anti-Facebook parce que Facebook cristallise une grand partie du temps passé. En Belgique, plus de 7 millions de Belges sont connectés à Facebook et c'est le réseau sur lequel on passe le plus de temps avec une moyenne de 20 minutes par session. Donc certaines personnes veulent arrêter de perdre trop de temps sur ce genre de réseau social. L'idée de Facebook est donc d'anticiper ce mouvement de contestation d'une manière ou d'une autre et de donner aux utilisateurs un moyen de contrôler leur temps plutôt que de perdre des utilisateurs."

Un outil à activer... Cependant, Facebook fait preuve de ruse et n'incitera pas non plus tous ses utilisateurs à utiliser cette option comme l'explique notre expert : " Facebook est assez rusé... Ce sera donc une fonctionnalité qu'il faudra activer ou aller chercher mais qui ne sera pas affichée en grand et en large et en rouge ! Ce sera plus un service qu'une fonctionnalité que tout le monde va utiliser."

50% du temps connecté sur les réseaux sociaux... "Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est plus de 3 milliards de connectés sur Facebook et en moyenne, on considère qu'en Belgique, on passe 50% du temps connecté sur les réseaux sociaux. Donc une minute sur deux en ligne est passée sur un réseau social tel que Linkedin, Facebook, Instagram, Snapchat ou encore Whatsapp. Maintenant, ces réseaux sociaux ne risquent pas de disparaître demain car il y a une réelle évolution de ces réseaux comme Whatsapp qui développe encore des nouveautés. Car les réseaux sociaux vont là où les gens vont donc ils choisissent les fonctionnalités que les gens demandent." Et ces demandes ne risquent pas de faiblir de si tôt...