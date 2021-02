Trois playlist ou vidéos ASMR pour se relaxer… Ou pas

" Mais tout le monde n’est pas réceptif à ce genre de stimulis ", raconte le neurologue Pierre Lemarquis au "Temps " , " Il s’agit d’un phénomène qui s’apparente à de la suggestion, comme en hypnose, ce qui suppose une capacité à lâcher prise, à rêver et à développer son imagination. Cela dépend donc du vécu et de la sensibilité physiologique de chaque individu."

Des milliers de chaînes Youtube et des playlist sur le sujet.

On les appelle les ASMRartistes, ces youtubeurs qui produisent des vidéos destinées à provoquer de la relaxation et du bien-être. Chacune a sa spécialité, certains youtubeurs sont de véritables stars sur internet et en ont fait leur gagne pain.