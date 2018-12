Too good to go, une appli pour réduire ses déchets de nourriture... surtout pendant les fêtes !

Cette application vous permettra peut-être de faire quelques économies tant au niveau de la nourriture que dans le portefeuille.

Pendant les fêtes, on sait tous que les grandes surfaces tournent à plein régime et que de nombreux citoyens en profitent pour faire plaisir à leurs papilles. Foie gras, champagne, saumon, homard ou encore dinde farcie, autant de produits qui coûtent souvent très chers.

L'application Too good to go vous propose ainsi d'acheter les invendus en fin de journée dans plusieurs magasins et restaurateurs particuliers à Bruxelles et en Wallonie. Chaque année, c'est plus de 345 kg de nourriture qui sont gaspillés par habitant. Too good to go cherche à diminuer les déchets alimentaires de manière intelligente. Depuis mars 2018 c'est plus de 14 000 repas sauvés en Belgique.

Le principe est simple, les commerçants réalisent des paniers surprises composés des invendus du jour. Ceux-ci sont répertoriés par catégorie, entrée, plat, dessert et l'utilisateur de l'application n'a plus qu'à aller le chercher dans la soirée. Les produits sont revendus à 1/3 du prix initial, ce qui permet de faire pas mal d'économies ou de profiter de produits de haut de gamme à moindre prix.

Si vous désirez plus d'informations sur cette plateforme, rendrez-vous sur : https://toogoodtogo.fr/fr

N'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil, ça peut même être une de vos résolutions pour cette nouvelle année!