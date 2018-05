Tinder c'est du passé, les agences matrimoniales reviennent.

Tinder, Adopte un mec,... De plus en plus de moyens existent pour rencontrer votre future moitié. Mais ce n'est pas toujours gagné, trop peu "réel", de faux profils, des attentes différentes, les raisons sont nombreuses. Mais avant qu'ils arrivent, c'était les agences matrimoniales qui faisaient ce boulot, et elles reviennent en force.

"L'amour échappe aux algorithmes"

Il y a une dizaine d'années, les agences ont véritablement connu un déclin avec l'arrivée de sites et d’applications de rencontre. Pourtant, elles sont toujours là. Et depuis quelques années, les demandes sont à nouveau nombreuses. Les désabusés sont fort présents, mais pas uniquement. Il y a ceux qui ne veulent pas passer par cette alternative et qui veulent des rencontres dans le monde réel, sans passer par le virtuel.

Pour tous les âges

Selon Nathalie Teston, conseillère rencontre chez Valérie Dax, l'avenir ce sont les agences. Que ce soit les jeunes de 25 ans ou les plus âgés, chacun est à la recherche d'une belle rencontre. Passer par une agence, c'est un peu "donner une deuxième chance à l'amour".

L'âge moyen des "clients" de l'agence est de plus en plus jeune, mais les principales demandes viennent de personnes entre 30 et 55 ans. Mais la tendance est de plus en plus jeune.

Ecoutez l'intégralité de l'interview de Nathalie Teston :