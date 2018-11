Thriller et enquête sociétale dans vos oreilles...

En mars dernier la RTBF et la Fédération Wallonie-Bruxelles, ont lancé un appel à projet auprès de jeunes créateurs. Le but : encourager les formats innovants et toucher des publics diversifiés. La RTBF et la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont associées pour lancer un appel à projets dédié au podcast natif. Deux podcasts ont été sélectionnés et sortent tout bientôt : "Salade Tout" un podcast culinaire sur l’art de la table qui sortira le 8 novembre, et "Doulange" un podcast thriller sur fond de crise nucléaire, qui sortira le 13 novembre. Une bonne raison d'en parler aujourd'hui !

A table avec "Salade tout" "Salade tout", c'est la création d'un duo de jeunes femmes qui ont les crocs et qui voulaient raconter la culture de la nourriture autrement. Axelle Minne se décrit comme une créative affamée, elle est la fondatrice du Studio Faim, une agence de direction artistique culinaire. Associée à la voracité de la journaliste Elisabeth Debourse, le duo vous propose une série de dix podcasts sur la nourriture. Dans une ambiance drôle, légère et parfois impertinente le podcast "Salade tout vous propose des enquêtes sur les liens entre la société et la nourriture : " Il y a plein de petits sujets à exploiter comme : "Pouquoi on n'aime pas manger seul?", ou encore, "Est-ce que les frites sont vraiment belges?" [...] C'est une série sonore où on entend nos deux voix : c’est un dialogue entre nous deux mais entrecoupé de témoignages de personnes qui parlent de la bouffe et leur rapport à la nourriture.", nous explique Elisabeth Debourse. Comme l'explique la co-créatrice, pour enregistrer ces podcasts, le duo a dû pas mal voyager : " On a vraiment fait le tour de la Belgique, on a compté, on a fait treize villes et on a rencontré un peu plus de 50 Belges pour ces dix épisodes [...] On a beaucoup de très beaux accents belges, et ça ça manquait pas mal dans l'univers du podcast. [...] Et ça, ça nous tenait très à cœur. " La diffusion se fera tous les jeudis à-partir du 8 novembre et jusqu’au 10 janvier.

Un petit frisson avec "Doulange" "Doulange" est un thriller journalistique qui s’inscrit dans la tradition des fictions “found footage” tel que Blair Witch Project ou Cloverfield. Charlotte, apprentie reporter, a fait sa valise direction Doulange, son village natal, pour enquêter sur les liens entre le cancer qui vient d’emporter sa maman et sa longue, très longue carrière à la tête d’une centrale nucléaire. Mais depuis plusieurs jours, Charlotte ne donne plus signe de vie. Seule trace de son passage, les enregistrements de son téléphone portable qui apparaissent, mystérieusement, sur le web. Caroline Prévinaire, porteuse du projet, mais pas que nous explique comment cette fiction, ce thriller journalistique, est "devenue réalité" : " L'idée est venue de ce qu'est un podcast c'est une voix, c'est un enregistrement. [...] On s'est posé la question de qui étaient ces gens qui s'enregistrent et qui ont besoin d'enregistrer leur voix tous les jours. Et forcément, le journaliste est un peu en tête de liste, et donc on s'est dit, notre personnage principale, ce sera une journaliste. Et puis après un thriller, parce qu'on avait envie de faire quelque chose qui soit divertissant et qui soit haletant. [...] L'idée est aussi venue après un petit passage aux pieds des tours de la centrale de Tihange, qui sont des monuments absolument hallucinants. Et je me suis dit que ça, c'était un sujet d’actualité et un sujet pertinent en Belgique, avec lequel on peut faire quelque chose. [...] Voilà pourquoi on est parti sur un thriller journalistique autour d'une centrale nucléaire." La diffusion se fera dès le 13 novembre et jusqu’au 14 décembre.