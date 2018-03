The Floor, le nouveau concept d'Infrabel pour sensibiliser les jeunes

Cela fait quelques années que le gestionnaire du réseau ferroviaire propose des sessions de sensibilisation aux écoles, avant c’était un Power-Point et un quizz. Cette année, un nouveau moyen de sensibiliser les jeunes est mis en place par Infrabel : la réalité virtuelle. L’expérience a été vécue par des étudiants d'une école à Mouscron.

"The Floor" c'est le nom de ce nouvel outil mis en place par Infrabel. Le but de ce nouvel outil, est de parler aux adultes de demain, et de les encourager à ne pas marcher sur les voies de chemin de fer.

Cette expérience virtuelle a pour but de sensibiliser les jeunes au danger des choix impulsifs, comme traverser rapidement une voie de chemin de fer pour attraper son train. Une démarche nécessaire étant donné que le nombre de personnes repérées sur les voies a augmenté l'an dernier (807 signalements et 7 morts) tout comme celui des accidents sur les passages à niveau (51 cas recensés avec 9 morts). [Belga]

Kesako?

Chaque groupe d'étudiants prend place dans une boîte noire. Munis d'un casque visuel et d'un casque audio les jeunes sont plongés dans une séance de réalité virtuelle. Où qu'ils soient, ils peuvent regarder à 360 degrés. Ils vivent alors l'expérience dramatique de Théo. Un jeune qui longe les voies lors d'une promenade avec son chien, et lors d'un moment d'inattention, il traverse les voies.

L'expérience se veut choquante. Et pour cause, en plus des effets sonores et des images, un sol vibrant fait vivre "physiquement" l'accident. Cette plate-forme "The Floor" veut surtout mettre en avant la vitesse à laquelle les trains roulent.

Frédéric Sacré était l'invité dans Quoi de neuf?, selon lui, "On ne peut pas aller plus loin que cela dans le réalisme. C’est une expérience saisissante, qui est réservée aux étudiants de plus de 12 ans. Le but est de faire évoluer les mentalités. Mais la préoccupation majeure est la sécurité, car encore aujourd'hui il y a des drames silencieux."

Une version améliorée

"The Floor" est une version améliorée de "The Box", une campagne de sensibilisation d'Infrabel qui avait été utilisée l'an dernier durant la saison des festivals musicaux. Elle n'est d'ailleurs pas adaptée à tous les jeunes. "La campagne est délibérément plus dure, pour des jeunes à partir de 12 ans, pas avant", a d'ailleurs expliqué Frédéric Petit, porte-parole d'Infrabel, à nos collègues de Belga.

Actuellement, les inscriptions sont ouvertes pour les écoles sur le site web d'Infrabel. Toutes les informations sont disponibles ici.

Ecoutez l'intégralité de l'interview de Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, ci-dessous.