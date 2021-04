Testez le spa pour bébé, pour un bébé relaxé et apaisé

C’est une tendance qui se développe de plus en plus. En avril 2019, les bébés pouvaient profiter du premier spa qui leur était consacré, à Bruxelles, plus précisément à Ganshoren. Depuis lors, Rhode Saint Genèse, Tervuren et Wemmel ont également ouvert leurs portes et en Wallonie, Fontaine-l’Evêque, près de Charleroi et Mons à partir du mois de mai proposeront également un espace dédié.

Les spas pour bébés ne sont pas considérés comme des professions de contact. Ils restent donc ouverts avec toutes les précautions d’usage : désinfection des mains, masque obligatoire, massage réalisé par les parents, sous supervision des professionnels, mais aussi, baignoire désinfectée, et réalimentée en eau propre et non chlorée après chaque utilisation. Le concept du " Float baby " a été lancé à Houston aux Etats-Unis par Kristi Ison en 2013. Il a débarqué chez nous il y a deux ans.

Le journal La Province nous apprend qu’au début du mois de mai ouvrira le deuxième spa bébés en Wallonie, à Mons. Mais plus qu’une séance d’hydrothérapie, Baby Bulles est également un centre de bien-être pour les bébés et les professionnelles proposent d’accompagner les mamans dès la grossesse, jusqu’à la naissance de leur bébé.

Comment se déroule une séance de Spa ? Le bébé est plongé dans un mini-jacuzzi, un bain à bulles d’eau non chlorée à 37°. Muni d’une bouée de cou, pour une sécurité maximale, le bébé flotte et est libre de ses jambes et de ses bras. Les bébés ne sentent pas la bouée car ils sont en apesanteur dans l’eau. “Une session de spa pour bébé commence par une musique douce et apaisante” “Ensuite, la séance se poursuit avec une immersion dans un bain à bulles de 10 à 30 minutes (cela dépend vraiment du niveau de détente de l’enfant) explique Gislaine, créatrice des deux Spa pour bébé à Ganshoren et Fontaine L’Evêque à Femmes d’Aujourd’hui. Et poursuit : " En sortant du bain, les bébés sont enveloppés dans une serviette chaude avant de passer à la séance de massage, réalisé par les parents eux-mêmes, guidés par le professionnel "

Après la séance de spa, le bébé est massé par les parents, guidé par un professionnel.

Les bienfaits du Baby Spa. Il est relaxant pour tous les bébés, parce qu’après la naissance " traumatisante ", il a la sensation de se retrouver dans le liquide amniotique quand il était dans le ventre de sa maman. Du fait de sa position verticale dans l’eau il peut aussi développer sa motricité dans ce domaine. Il est particulièrement conseillé aux bébés qui ont des problèmes de sommeil, ou qui souffrent de coliques ou de problèmes respiratoires. La plupart des centres le proposent à partir de 14 jours jusqu'à l'âge de 6 mois et parfois 9 mois.