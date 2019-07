Swimmy, le "Airbnb de la piscine "

Le principe est simple, on s’inscrit et on choisit un prix de location : " C’est un prix à la demi-journée, pour l’après-midi. C’est à peu près 15€ la demi-journée par personne. Même les propriétaires de piscines belges peuvent s’inscrire aujourd’hui et déposer leur piscine sur Swimmy. Les Belges pourront évidemment aussi en profiter. J’espère qu’on va créer assez vite la plateforme en Belgique. Il y a un tarif spécial pour les enfants : -50% pour les enfants de moins de 12 ans et c’est gratuit pour les moins de 3 ans."

Presque 30 000 utilisateurs

Lancée en 2017, Swimmy a conquis beaucoup de monde et ne compte pas se limiter à la France : " En ce moment, on augmente énormément parce qu’en France il y a eu un peu de canicule. Donc on est a presque 30 000 utilisateurs déjà et on a un peu plus de 1 000 propriétaires de piscine référencés. On serait très heureux d’accueillir les propriétaires belges et on va bientôt accueillir les premiers propriétaires espagnols."