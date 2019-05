Super-héros… dans la vraie vie !

Ces super-héros du réel ne se déguisent pas mais se créent une identité de super-héros, avec une cause à défendre. C'est une mode aux Etats-Unis, des hommes et femmes qui jouent les super-héros dans les rues ! Jim Nejman, journaliste chroniqueur, était avec nous pour en parler.

Un phénomène social et culturel assez particulier, observable aux États-Unis depuis maintenant un bon nombre d’années. Des individus agissant seuls ou en groupe, jouant le rôle de justiciers des temps modernes et s’inspirant des codes - vestimentaires et culturels- des comics de Marvel, dépensent leur temps et leur énergie à défendre et à protéger les plus vulnérables. Des actions humanitaires aux interventions de lutte contre la délinquance et les incivilités, leur champ d’action est large.

On peut les classer en deux catégories

D’un côté les Crime Fighters, les combattants contre le crime, et de l’autre ceux qui oeuvrent plutôt dans le social, en venant en aide aux sans-abri, aux enfants malades ou pour la défense des homosexuels, par exemple. Il existe même un Captain Europe, un super-héros du réel qui résiderait à Bruxelles et dont la cause serait de pousser les citoyens à voter aux Européennes.