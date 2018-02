Spéculoos, ce nouveau Mook lifestyle 100% belge

La presse belge et toutes les bonnes librairies vont bientôt accueillir un petit nouveau, Spéculoos, le premier Mook lifestyle indépendant et 100% belge.

Spéculoos n'est pas encore sur le marché, mais il devrait bientôt arriver. Et pour cause, un financement participatif a été lancé il y a peu. Le but est donc de récolter des fonds pour permettre à ce Mook d'arriver jusqu'à nos librairies.

Mais un Mook c'est quoi?

Un Mook, c'est l'abréviation en anglais de "book", livre, et magazine. Ce n’est donc pas vraiment un livre, mais pas non plus un magazine. En termes bien belges, on parlerait d'un "melting-pot". En termes plus scientifiques, on parlerait plus d'une publication périodique de forme hybride qui invite à prendre le temps de s'informer sur les nouveautés "lifestyle".

Spéculoos, miam!

De la décoration d'intérieur, aux artisans en passant par les petites entreprises qu'il ne faut pas manquer, c'est ce que nous promet Spéculoos. Le tout arrosé à la sauce belge, d’Anvers à Arlon ou de Liège à Charleroi.

Deux fois par an, Spéculoos vous proposera un Mook avec un papier de qualité qui pourrait s'apparenter à un livre à collectionner. Il sera composé de 144 pages et sera vendu au prix de 18,50 euros.

Bien de chez nous

Géraldine Dardenne est journaliste et photographe indépendante pour la presse belge depuis près de dix ans. Cette Namuroise d’origine et brabançonne d’adoption, a toujours rêvé de créer sa propre revue. Elle a décidé de relever le défi pour raconter la " Belgique autrement et mettre sous les feux des projecteurs les multiples pépites que compte notre petit pays."