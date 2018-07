Spectacle rare en Californie : des vagues phosphorescentes

Jérôme Mallefet, professeur en biologie marine et chercheur pour le FNRS : " C'est un phénomène très simple et magique! C'est un phénomène que l'on appelle la bioluminescence et donc on a des mers qui sont luminescentes. Cela est dû à la concentration de plancton qui est capable d'émettre de la lumière donc c'est un plancton lumineux que vous observez là et c'est simplement l'agitation mécanique de l'eau qui va engendrer la production de lumière de par ces millions d'algues lumineuses qui sont présentes. "

Aucun risque lors de baignade nocturne

Si vous avez la chance d'en observer un jour, sachez que vous pouvez même vous y baigner comme le confirme Jérôme Mallefet : "Ne vous inquiétez pas: il n'y a aucun risque à aller nager là-dedans. Maintenant, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, avant on employait le terme de "mer phosphorescente" mais la phosphorescence c'est encore autre chose... Ici, c'est bien bioluminescent donc c'est une réaction lumineuse. Chacune des algues présentes va émettre un micro flash qui va durer quelques centaines de millisecondes et s'il n'y avait qu'une algue, on ne le verrait pas... Mais là, il y en a des centaines de milliers qui sont concentrées parce que l'eau est plus chaude, parce qu'il y a eu une explosion - ce qu'on appelle un bloom phytoplanctonique - on a donc énormément d'algues qui sont présentes et la simple agitation mécanique de l'eau va perturber la petite cellule qui va émettre un flash de lumière et c'est la somme de tous ces flashs que vous voyez! Et quand la vague roule, on dirait un néon bleu qui s'allume."