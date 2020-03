Soyez compréhensif avec les radins, c'est dans leurs gènes

On a tous un ou une ami(e) qui au moment de payer sa tournée a soudainement une envie pressante. Un pote radin qui arrive en soirée les mains vides et qui ne supporte pas que l’on divise l’addition du restaurant par le nombre de personne parce que lui ou elle n’a mangé qu’une salade.

Si en ce moment, vous pensez à une personne, ne soyez pas trop dure avec car selon la science, c’est dans ses gènes.

Selon Itamar Simonson qui est chercheur en psychologie à Stanford, les individus naîtraient plus ou moins prudents, et donc plus ou moins radins. Un autre scientifique, Scott Rick (Université du Michigan), a observé que les radins ressentiraient physiquement la douleur de dépenser de l’argent.

Chez nos amis les radins, le lien entre dépense et prix activerait une partie de notre cerveau appelée l’insula qui est une sorte de centre neuronal de détresse, connecté avec des sentiments aussi désagréables que l’exclusion sociale ou bien la perception d’une odeur désagréable.