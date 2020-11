Soutenir les artistes en choisissant un titre qu’ils joueront en direct sur Youtube

Trois musiciens professionnels et leur groupe " Qu’est-ce qui vous f’rait plaisir " d’Evreux, dans le département de l’Eure, ont trouvé un remède à la crise actuelle du Covid 19. Habitués à jouer dans les restaurants et les casinos, avec le projet de produire leur propre spectacle, le confinement les a stoppés dans leur activité. Ils ont eu alors l’idée de proposer tous les mardis et samedis à 18h30, depuis un studio improvisé, des concerts live acoustiques sur leur chaîne Youtube.