SOS Candice: Quelles différences d'utilisation entre la gélatine et l'agar agar?

Animal vs. végétal, l'algue agar a de plus en plus d'adeptes.

Il vous faut 2g d’agar pour 8g de gélatine, c’est votre équation de base. Ayez une balance précise ou une cuillère balance pour l’agar agar.

La gélatine se ramollit dans un bol d’eau froide avant d’être pressée entre vos mains et ajoutée, hors du feu, à un liquide chaud non bouillant. Fouettez pour l’homogénéiser et laissez prendre à froid.

L’agar agar se chauffe dans un liquide bouillant, sur le feu, pendant 45 secondes. Laissez ensuite prendre à froid.