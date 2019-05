SOS Candice: Quel programme de four pour la pâtisserie?

La chaleur tournante est la clef !

Avec la chaleur tournante, vous gagnez du temps de préchauffage et cuisson. La turbine permet de propulser l’air chaud dans la cavité du four. Du coup, la montée en température est nettement plus rapide que dans un four classique. La cuisson est également plus rapide.

Le ventilateur permet de brasser l’air en continu dans le four, du coup les odeurs et les saveurs ne se mélangent pas. Il est donc possible de cuire simultanément un dessert et un plat salé.

Elle offre une cuisson plus homogène. La chaleur tournante permet une diffusion de la température de façon homogène dans tout le four. Du coup, vos gâteaux sont non seulement dorés sur toute leur surface, mais en plus la cuisson à cœur est uniforme.