SOS Candice: mon soufflé se dégonfle !

Beurrez le moule ou les ramequins au pinceau avant de commencer la recette. Mettez au congélateur. Beurrez une seconde fois au moment où vous mettez l'appareil dans le moule. Les 2 beurres vont se solidifier et former une couche de protection lors de la cuisson. Cela permettra au soufflé de gonfler le plus droit possible.