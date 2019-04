SOS Candice: mon pâté rend du liquide ne cuisson !

C'est qu'il y a trop d'oeufs dans votre recette ou que la viande choisie est trop grasse. N'oubliez pas la cuisson au bain-marie au four.

Pâté crème

600g de foies de porc 350g de lard 1 rectangle de crépine 2 échalotes 2 œufs 1 c. à s. rase de 4-épices 100ml de cognac ½ c. à c. de thym

Sel et poivre du moulin Crépine

Parez soigneusement le foie, décollez la fine peau qui le recouvre et dénervez.

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Coupez le lard en petits morceaux. Mixez le foie, le lard et les échalotes jusqu'à l'obtention d'une purée bien fine. Dans un saladier, fouettez les œufs, ajoutez le cognac, le 4-épices et le thym. Assaisonnez. Ajoutez la viande et mélangez. Chemisez une terrine de crépine et remplissez de préparation. Fermez la crépine.

Placez la terrine dans un bain-marie d’eau chaude, versez de l’eau chaude à hauteur et enfournez 1h30.

Pâté de campagne

500g de foies de porc

500g de gorge de porc hachée par le boucher

500g d’épaule de porc hachée par le boucher

3 œufs

50g de Maïzena

250ml de lait entier

2 échalotes

3 gousses d’ail

1 c. à s. de 4-épices

Sel et poivre du moulin

Barde

Parez soigneusement le foie, décollez la fine peau qui le recouvre et dénervez.

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Coupez le lard en petits morceaux. Mixez le foie, les échalotes et l’ail jusqu'à l'obtention d'une purée bien fine.

Mélangez cette purée à la gorge et l’épaule hachées par le boucher. Dans un saladier, fouettez les œufs, le 4-épices et la Maïzena. Assaisonnez. Chemisez une terrine de barde et remplissez de préparation. Recouvrez de barde.

Placez la terrine dans un bain-marie d’eau chaude, versez de l’eau chaude à hauteur et enfournez 1h30.