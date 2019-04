SOS Candice: je voudrais des accompagnements à cuire au barbecue !

Tout peut se cuire au barbecue! Et pour accompagner vos viandes et poissons voici quelques suggestions...

Epis de maïs sauce barbecue

Pour 6 personnes

Préparation : 10 min. – Cuisson : 30 min. – Marinade : 1h.

6 épis de maïs

30 g de beurre fondu

Pour la sauce barbecue :

½ tasse de sauce soja

½ tasse de miel d’acacia

¼ tasse de vinaigre de vin ou de Xérès

½ tasse d’ananas au sirop concassés

½ tasse du sirop d’ananas de la conserve

1 citron coupé en tranches très fines

2 gousses d’ail écrasées

2 c. à c. de gingembre en poudre

Poivre noir

Nettoyez les épis de maïs : enlevez les feuilles et la barbe.

Mélangez tous les ingrédients de la sauce et versez-la sur les épis. Laissez mariner au minimum 1 heure en arrosant régulièrement les épis et en les retournant dans la sauce.

Sortez les épis de la marinade. Badigeonnez-les de beurre fondu au pinceau.

Découpez 6 feuilles de papier aluminium. Déposez un épi de maïs beurré au centre de chacune d’entre elles et refermez-les en laissant les extrémités entrouvertes (l’objectif de la papillote n’est pas de cuire le maïs à la vapeur mais de le protéger lors de la cuisson).

Posez 20 min. sur le barbecue.

Pain plat au BBQ facile de chez facile

500g de mix pour pain blanc

350ml de yaourt entier fluide

25g de beurre fondu

1 pincée de sel

Farine pour le plan de travail

Placez le mix pour pain dans un grand cul-de-poule et ajoutez le yaourt, le beurre et le sel. Mélangez.

Ajoutez de l’eau chaude en pétrissant jusqu’à ce que la pâte soit souple (la quantité d’eau dépend de la marque de mix pour pains).

Transférez le pâton sur le plan de travail fariné et pétrissez à la main 5 min. Remettez dans un bol propre, couvrez d’un linge ou d’un film plastique et laissez pousser 1h.

Divisez alors la pâte en 6 ou 12 boules (selon la taille que vous souhaitez obtenir). Abaissez chaque boule en un fin pain (type naan) et faites-les cuire au BBQ 1 min. sur chaque face.

Bocal de courgettes et poivrons marinés aux fines herbes à cuire au BBQ

Préparation : 15 min. – Cuisson : 15 min. – Repos : 2 h.

1kg de courgettes

1kg de poivrons jaunes ou rouges (ou les deux)

1 petit bouquet de persil

2 brins de basilic

4 feuilles laurier

3 gousses d’ail

150 ml d’huile d’olive

Vinaigre de vin blanc à hauteur

Sel et poivre du moulin

Lavez les courgettes et tranchez-les en rondelles d’1/2 cm d’épaisseur. Lavez les poivrons, égrainez-les, enlevez toutes les parties blanches. Coupez-les en fines lamelles. Salez et poivrez les légumes et laissez-les dégorger 2 heures dans une passoire.

Hachez les gousses d’ail.

Au bout du temps de repos, faites chauffer une bonne quantité d’huile d’olive dans une sauteuse et, lorsqu’elle est presque fumante, faite-y frire les rondelles de courgettes et les lamelles de poivrons.

Disposez en alternance dans un bocal stérilisé des rondelles de courgettes, de l’ail haché, des lamelles de poivrons, du persil, des feuilles de basilic et de laurier. Recouvrez de vinaigre.

Stérilisez extérieurement le bocal : recouvrez d’eau et portez à ébullition. Laissez bouillir les petits bocaux pendant 10 min. et comptez jusqu’à 30 min. pour les grands formats (à partir de l’ébullition). Retirez du feu et laissez refroidir. Enlevez les bocaux de la casserole et stockez.

Conservez au réfrigérateur.

Passez les légumes quelques minutes sur chaque face au barbecue pour les griller et faire ressortir la saveur des herbes.