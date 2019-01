SOS Candice: Je veux une sauce poisson qui change !

Une sauce parfaite pour rehausser la fadeur du poisson tout en changeant des classiques.

Sauce pour poisson qui change

5 filets d’anchois plats à l’huile d’olive égouttés et émincés / 100ml de fond de poisson en bocal / 250ml de vin blanc sec / 60ml de bon vinaigre de vin rouge / 3 gousses d’ail émincées / 1 c. à c. d’origan / 2 branches de romarin / 1 c. à s. d’huile d’olive.

Dans une grande cocotte avec couvercle, faites revenir les filets d’anchois pendant 2 min. dans un fond d’huile d’olive. Versez 100ml de fond de poisson, ajoutez le vin, le vinaigre et l’ail. Couvrez, baissez le feu et laissez réduire 15 min. Incorporez l’origan et le romarin et poursuivez la cuisson 5 min. Passez au travers d’un chinois fin si vous souhaitez une sauce lisse.