SOS Candice: je veux réussir mes meringues !

Cuite à coeur et bien blanche, la meringue est simple si on a la technique.

3 blancs d’œufs

150 g de sucre

1 c. à c. d’extrait de vanille (facultatif)

Préchauffez le four à 120° (th. 4).

Fouettez les blancs en neige très ferme.

Ajoutez le sucre cuiller à soupe par cuiller à soupe sans cesser de battre.

Incorporez l’extrait, fouettez.

Disposez des dômes de meringue sur une plaque de four recouverte de papier cuisson.

Enfournez 30 minutes, puis baissez le feu à 100° et poursuivez la cuisson 30 minutes supplémentaires.

Si vous ajoutez du colorant, utilisez un colorant en poudre ou en gel plutôt qu’un colorant liquide qui a tendance à " défaire " la meringue.

Deux possibilités : soit vous mélangez bien le colorant à la meringue pour avoir une couleur uniforme, soit vous mélangez à peine pour obtenir de longues spirales de colorant dans la préparation. Dans les deux cas, c’est superbe.

* Si vous voulez des meringues au chocolat > + 1 c. à c. de cacao en poudre (et éventuellement un peu de colorant pour densifier).

* Si vous voulez des meringues originales > + ½ c. à c. d’eau de rose ou des extraits en tous genres (amande, pistache, rhum, citron, coco, etc.).

* Si vous voulez des meringues aux agrumes > + 1 c. à c. de zestes hachés finement et du colorant orange ou jaune.