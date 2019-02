SOS Candice: je suis étudiant, que faire à manger?

Le poulet est un choix facile pour l’étudiant. Peu cher, facile à cuire sans brûler, pas difficile à emballer et à placer au réfrigérateur pour le lendemain.

Jour 1 : poulet rôti (acheté déjà cuit ?) ou morceaux de poulet à la poêle + riz + haricots verts.

Jour 2 midi : Salade crispy de poulet au chips

L’équivalent d’1 bol de poulet cuit + 1 grosse poignée de chips + 50 g de carottes râpées + l’équivalent d’1 petite boîte de haricots verts (de la veille).

Sauce : 2 c. à s. de mayo + 2 c. à s. de crème liquide + 2 c. à s. de jus de citron + paprika, sel et poivre.

Coupez le poulet en lamelles. Mettre le poulet, les carottes, les chips et les haricots dans un grand bol. Mélangez les ingrédients de la sauce et versez sur la salade.

Jour 2 soir : Croquettes de poulet Indian Style

L’équivalent d’1 bol de poulet cuit + 1 œuf + 2 c. à s. de farine + 1 c. à c. de curry + 6 c. à s. d’huile d’arachide.

Coupez le poulet en gros dés. Utilisez 2 bols. Dans le premier, battez l’œuf. Dans le second, mélangez la farine et le curry. Faites chauffer l’huile dans une poêle. Passez les dés de poulet dans l’œuf, puis dans la farine. Faites-les dorer quelques minutes sur les deux faces.

Jour 3 midi : Salade pompoulet

L’équivalent d’1 bol de poulet cuit + 1 pomme granny + 3 tiges de céleri frais + 1 poignée de noix.

Sauce : 4 c. à s. de mayo + 3 c. à s. de jus de citron + 1 yaourt nature + sel et poivre.

Mélangez les ingrédients de la sauce et versez dans un grand bol. Coupez le poulet en lamelles. Lavez et coupez la pomme et le céleri en dés. Mettez le tout sur la sauce. Ajoutez les noix et mélangez bien.

Jour 3 soir : Chicken Fried Rice

L’équivalent d’1 bol de poulet cuit + 1 bol de riz cuit + 1 tranche de jambon + 1 œuf + 1 boîte de petits pois + sauce soja (selon le goût) + 3 c. à s. huile d’arachide + poivre.

Coupez le jambon en lanières. Battez l’œuf en omelette. Dans une poêle, faites chauffer 1 c. à s. d’huile et faites cuire l’omelette très fine sur une seule face. A l’aide d’une spatule, roulez l’omelette sur elle-même et déposez le rouleau obtenu sur une assiette. Coupez-le en tranches d’1 cm. Remettez 2 c. à s. d’huile dans la poêle. Faites sauter le poulet, le riz, les petits pois et le jambon. Ajoutez de la sauce soja et poivrez. Ajoutez les tranches d’omelette dans la poêle au dernier moment pour les réchauffer.

Pour changer des pâtes :

Le gratin de gnocchis aux courgettes et au chèvre

Pour 6 personnes

Préparation : 10 min. – Cuisson : 20 min.

500 g de gnocchis de pomme de terre

3 courgettes

200 g de fromage de chèvre frais

2 belles branches de romarin

2 gousses d’ail

50 g de parmesan

Huile d’olive

Plongez les gnocchis 1 min. dans de l’eau bouillante salée, puis égouttez-les. Dans la même eau, faites cuire pendant 4 min. les courgettes coupées en fines rondelles. Graissez un plat à gratin avec l’huile d’olive. Préchauffez le four à 200° (th. 7). Pelez et écrasez les gousses d’ail, émiettez le romarin et ajoutez au fromage de chèvre. Mélangez les gnocchis, les courgettes et la préparation au chèvre. Versez dans le plat à gratin et saupoudrez de parmesan. Faites gratiner 20 min.