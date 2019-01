SOS Candice: J'aimerais un petit gâteau sain et qui se conserve pour mes enfants.

Une fois cuits et refroidis, rangez vos muffins au congélateur et placez-les quotidiennement directement dans la boîte à tartines (la veille). Ils seront parfaits pour la collation !

Le muffin aux flocons d’avoine ultra-sain

240ml de lait (éventuellement végétal) + 90g de flocons d’avoine + 1 œuf + 60ml d’huile végétale + 125g de farine + 50g de sucre roux de canne + 1 c. à c. de levure chimique + 1 c. à c. de cannelle + ½ c. à c. de sel.

Préchauffez le four à 210° (th. 7-8).

Graissez et/ou chemisez de sulfurisé deux moules à muffins à 6 cavités.

Laissez gonfler les flocons d’avoine dans le lait pendant 15 min.

Pendant ce temps, fouettez au batteur électrique l’œuf et l’huile végétale.

Tamisez les ingrédients secs – la farine, la levure, le sucre, la cannelle et le sel. Ajoutez au mélange œuf/huile et fouettez.

Incorporez les flocons d’avoine et le lait. Fouettez.

Placez la pâte dans les moules et enfournez 20 min. environ.