SOS Candice: Comment mieux consommer sa salade?

Plus vous égoutterez la salade, plus l’assaisonnement s‘y accrochera.

Plus vous égoutterez la salade, plus l’assaisonnement s‘y accrochera.

Plus vous égoutterez la salade, plus l’assaisonnement s‘y accrochera.

Plus vous égoutterez la salade, plus l’assaisonnement s‘y accrochera.

Plus vous égoutterez la salade, plus l’assaisonnement s‘y accrochera.

Plus vous égoutterez la salade, plus l’assaisonnement s‘y accrochera.

Plus vous égoutterez la salade, plus l’assaisonnement s‘y accrochera.