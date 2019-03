Plus besoin de les griller au four sur toutes leurs faces, il y a plus rapide !

Pour éplucher facilement un poivron, passez-le trois minutes au micro-ondes, après l’avoir incisé en croix sur le côté opposé à la queue.

Posez dessus, hors du four, un papier cellophane pendant au moins un quart d’heure. Et puis laissez-le refroidir. La peau viendra toute seule et le poivron aura déjà gagné en cuisson.