Les applications de rencontres réservent parfois des situations inattendues. Pour ce premier rendez-vous, la surprise fut de taille pour une jeune américaine de 30 ans. Son date tinder l’a embarqué dans un braquage de banque malgré elle.

En décembre 2016 Christopher Castillo demande à la jeune femme de passer chez lui pour le prendre en voiture, ils roulent durant 30 minutes avant de s’arrêter non loin d’une banque. L’homme lui demande alors de pouvoir descendre de la voiture. Quelques minutes plus tard, il revient avec des lunettes de soleil, une arme à la main et une liasse de 1000 dollars. Avec l’aide de son arme à feu, il oblige la jeune femme à démarrer à toute vitesse.

Quand les policiers les prennent en chasse, la femme panique et décide de s’arrêter sur le côté. M. Castillo essaye de s’échapper mais la police le rattrape aussi tôt.

La semaine dernière se clôturait le procès : une peine de 5 ans de prison pour tentative de braquage lui a été attribuée. En ce qui concerne la jeune femme elle s’en sort avec une grosse frayeur, elle n’est pas près d’oublier le pire rendez-vous de l’histoire.