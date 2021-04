Son nain de jardin fugue et lui envoie des cartes postales

Dany espère bien retrouver son nain un jour et invite celui qui le lui a emprunté, à lui rapporter et " Elle ne dira rien "

Depuis sa fugue de Morlaix, le nain de Dany a envoyé plusieurs cartes postales provenant du Morbihan . L’une d’elles vient de Choux Bacquat , un village sorti de l’imagination du blogueur Golem13 et explique qu’il en a eu assez de "rester confiné dans le jardin", et s’excuse "d’être parti sans prévenir".

Le front de Libération des Nains de Jardin.

En 1996 en France, naissait le FLNJ, un mystérieux mouvement, qui enlève les nains de jardins pour les libérer en forêt, mais toujours en prévenant du lieu où ils se trouvent.

Créé par quelques étudiants, la raison d’être de ce mouvement est de " Libérer ces "êtres maltraités, séquestrés dans les jardins, laissés dehors la nuit et dans le froid, seuls, ou entourés de poules". Et, enfin, une tactique en quatre temps : repérage, "libération" (le vol des nains), maquillage ("Pour leur enlever ces peintures qui les rendent si laids") et "libération finale": le lâcher forestier, avec feux de Bengale et musique techno " explique Prof, le porte-parole du mouvement à " Libération ". Ces mouvements s’étendent en Europe et jusqu’au continent américain.