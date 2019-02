Soignez vos plantes d'intérieur en hiver!

L'hiver est une saison éprouvante pour nos plantes d'intérieur. Chauffage et manque de lumière sont le lot de ces végétaux, pour la plupart exotiques, qui égayent nos intérieurs, les vérandas ou les serres d'agrément. Apprenez à leur faire passer la mauvaise saison dans les meilleures conditions.

Les plantes d’intérieur n’ont jamais été aussi tendance

On les aime pour leur folie, leurs couleurs, leur lumière et leur énergie. Les plantes vertes ont l’art de transformer un lieu simplement par leur présence. Alors on en adopte sans hésiter, pour donner à notre intérieur un petit côté jungle urbaine !

Les soins à apporter aux plantes d'intérieur en hiver. L’hiver est une période difficile pour nos plantes d’intérieur. Air chaud et sec, arrosage à bien doser, parasites et maladies… Autant de problèmes à surmonter. En hiver, les végétaux sont soumis à de grandes variations de températures. La chaleur douce de l’année se transforme soudain en chaleur sèche. Elles manquent d’eau et sont bien trop souvent oubliées à cette période. Pourtant, il est très facile de remédier à ce dessèchement des feuillages et des racines : une petite brume d’eau quotidienne est le remède miracle ! Attention, l’eau doit être déminéralisée afin d’éviter les néfastes du calcaire et de voir apparaître de vilaines tâches sur les feuilles.

Arrosage

En fonction de la température ambiante, vous devrez arroser pour que la terre ne sèche pas, mais bien moins souvent qu'en pleine période de végétation

Exposition

Rapprochez les plantes des sources de lumière. Installez-les, au besoin, sur des sellettes pour leur offrir un maximum d'éclairage. Parfois, mieux vaut les placer au pied des fenêtres ou baies vitrées, protégées des rayons du soleil par un simple voile. Ceci s'avère cependant déconseillé si le sol dallé est par trop froid

Température

Méfiez-vous d'une trop grande proximité des sources de chaleur et, en particulier, de la convection d'air chaud et asséchant pour les plantes situées sur une tablette de radiateur. Disposez vos plantes selon leurs exigences

Courants d'air

Ecartez vos plantes vertes et fleuries des courants d'air froids, voire glacés et desséchants. Eloignez-les donc des entrées donnant sur l'extérieur et méfiez-vous des rebords de fenêtre, clairs, mais mal isolés

Hygrométrie

Plus que la chaleur, certaines plantes risquent de souffrir d'une trop faible hygrométrie. Pour y pallier, posez leur pot dans une écuelle ou un bac de jardinière, garnis d'un lit de gravillons et remplis d'un fond d'eau qui s'évaporera progressivement.

