Smartmoov vous aide à gommer vos défauts de conduite.

Une application française pointe les défauts de votre conduite et vous permet de les gommer.

Avec des données récupérées sur votre véhicule, soit grâce à un accord avec les constructeurs automobiles, ou avec le boîtier Xee qui se branche sur votre véhicule, Smartmoov compile toutes les données. Les données telles que la vitesse, les accélérations, les freinages et même l’utilisation du clignotant sont récupérées. Le trajet terminé, le conducteur reçoit une notification qui donne une note de conduite pour chaque critère.

Derrière cette application, il y a un véritable enjeu de sécurité routière, mais aussi un enjeu économique, avec le système d’éco-conduite qui devrait permettre de faire baisser la facture de carburant de 20 %.

Stephan Pau, fondateur de l’application, explique que cette idée lui est venue il y a deux ans. En effet, lors d’un CES, le Consumer Electronics Show, Stephan voyait beaucoup de produits qui récupéraient les données des véhicules, sans nécessairement les transmettre aux conducteurs. Donc, il s’est dit que ces données pourraient être plus utiles transmises à leur propriétaire.

Actuellement, disponible uniquement en France et sur Android, l'application compte un peu plus de 1000 utilisateurs. Et leur retour est plutôt positif, puisqu’ils se prennent volontier au jeu.

Pour l’instant, l'application n’offre qu’une “fiche technique" aux utilisateurs, mais devrait bientôt proposer des conseils pour améliorer leur conduite, notamment avec des petits challenges à relever sur un des défauts analysés par Smartmoov.

Affaire à suivre donc…

Stephan Pau, fondateur de l’application, était l’invité dans l’émission Quoi de neuf? (Ré)-écoutez l’intégralité de l’interview ici :