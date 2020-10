Singapour-New-York, 15.353 kms en 18 heures, le plus long trajet commercial aérien

La compagnie Singapore Airlines, considérée comme une des meilleures au monde, reprend ce vol débuté en 2018 avec un avion Airbus entre Singapour et New-York. Abandonné en mars pour cause de Covid19, le vol fera 15.353 kms, 3 kms de plus qu’en mars puisque l’avion atterrira à l’aéroport de JFK plutôt qu’à celui de Newark. Il est prévu pour 253 passagers et mettra 35 minutes de plus dans le sens New-York Singapour, en raison de l’intensité du vent. Petite simulation pour un vol partant le jour de la reprise : Le vol part de Singapour à 2h25 et vous arrivez le même jour à 7h30 à JFK. Par contre pour le retour, 15 jours plus tard, le vol part à 22h30 avec une arrivée 2 jours plus tard à 6h10 ! Tout cela pour le prix de 2.764€ sans annulation possible. Avec annulation, le prix monte à 4.559€