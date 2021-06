Siméon, 5 ans, a commencé à grimper l’équivalent du Mont-Blanc au profit de Viva for life

Siméon, 5 ans, de Vesqueville, va grimper l'équivalent du Mont-Blanc au profit de Viva for Life -... Siméon a 5 ans et demi, il habite à Vesqueville et il a la chance de vivre dans le confort. Il adore grimper, alors avec sa maman Sophie Devillez, ils se sont dit : "pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable ?" Et ils ont décidé ensemble de se mettre le défi de grimper l'équivalent du Mont Blanc ( 4809m de dénivelé positif ) en se faisant parrainer au profit de Viva for Life. Siméon et sa maman Sophie étaient nos invités ce lundi matin...