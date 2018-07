Se brosser les dents efficacement en 10 secondes ? C'est la promesse d'Y-Brush!

Benjamin Cohen, cofondateur de la start-up FasTeesH : "Le principe est assez similaire à celui d'une brosse à dents électrique sauf qu'au lieu d'avoir une brossette, on a inventé une sorte d'embout en forme de Y qui est capable de brosser les dents simultanément donc toutes les dents du haut puis toutes celles du bas. Cela a deux avantages : le premier est le gain de temps puisqu'on brosse toutes les dents en même temps avec un brossage efficace en 10 secondes, le deuxième c'est que le geste est automatiquement bien fait et on n'a plus besoin de se demander si on a oublié la dent du fond."

Une brosse adaptée à toutes les mâchoires...

Une brosse révolutionnaire adaptée à toutes les mâchoires, pour les tout petits comme pour les plus grands poursuit Benjamin Cohen : "C'est une espèce de protège-dents de sportifs tapissée de poils et c'est complètement adapté à toutes les bouches. On a travaillé trois ans sur ce dispositif. C'est un matériau en silicone très flexible qui s'adapte à toutes les bouches et il y a quatre tailles différentes : deux pour les adultes, une pour les enfants et une intermédiaire. Nous travaillons depuis le début avec de nombreux dentistes, on a fait énormément de tests sur de vraies et fausses mâchoires et on utilise des poils en nylon donc on a un brossage qui est très bon. Aujourd'hui, ce qui est préconisé, c'est deux minutes, sauf qu'avec votre brosse à dents manuelle ou électrique, vous faites chacune des facettes de chacune de vos dents une par une et sur chaque facette, vous passez 1 seconde 25. Nous, ce qu'on propose c'est de passer 5 secondes sur chacune de vos facettes donc en 10 secondes, on passe quatre fois plus de temps sur vos dents donc c'est forcément plus efficace!"