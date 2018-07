Scell... Le petit réseau social de la revente qui est d'appli

4 Appli pour le prix d'une, ça vous dit ? C'est le bonus du jour que nous propose Tom et de surcroît pour faire des économies. On dit OUI !

Faites de la revente de vos vêtements votre propre commerce. De plus en plus d'appli se hissent en vitrine, à l'écran tel le coin des bonnes affaires. C'est effectivement le tout bon moyen pour faire des économies en se délestant de ces habits qui prennent les poussières en nos garde-robes.

Alors on connait le principe, on photographie son vêtement et on le hisse sur l'appli. mais à chacune son bonus, sa tendance - petit tour d'horizon :

- Vinted... Très connue et utilisée. Avec en bonus le fait qu'il n'est pas de frais de service, oui c'est gratuit ! Vous empochez ainsi la TOTALITE du prix de vente. Pas belle la vie ?

- Videdressing : Là des experts vérifient l'authenticité de l'annonce et en 72 h l'affaire est réglée, à vous la monnaie.

- Depop : Autre vente en ligne - cette appli se veut un peu vintage, c'est tout un style !

- Scell : le must du must parce que oui cette appli est Belge ! c'est un partenariat avec Vlan. Vous prenez la photo de votre habit et hop en 40 secondes elle règne en maître sur l'appli. et est ainsi partagée. C'est en quelque sorte un petit réseau sociale de la revente et OUI aussi c'est gratuit !

Bon il ne vous reste plus qu'à faire le vide... dressing et par ici la monnaie.