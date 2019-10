Savez-vous que ces parties du corps ne servent à rien ?

Saviez-vous que ces parties du corps ne servent à rien ? - © Tous droits réservés

Saviez-vous que ces parties du corps ne servent à rien ? - Quoi de neuf? - 17/10/2019 Elles pourraient disparaitre qu’on ne le remarquerait même pas. Notre corps n’est plus le même aujourd’hui qu’il l’était au moment de l’arrivée de l’homme sur terre. Il a évolué et s’est adapté à son environnement. Cette évolution explique que certaines parties sont maintenant complètement inutiles. Elles pourraient disparaitre complètement qu’on ne s’en rendrait même pas compte et ça ne changerait absolument rien à notre fonctionnement ni à nos capacités. La preuve : on doit même parfois les enlever. Ces parties sont plus ou moins cachées et elles ont même un nom : les structures vestigiales. Découvrez la liste des 10 éléments inutiles du corps humain...