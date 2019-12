Sapin de noël naturel ou artificiel, quel est le plus écologique ?

Si vous n’avez pas encore acheté votre sapin de noël, il est temps d’y penser. Sapin naturel ou sapin artificiel, la question mérite d’être posée car contrairement à ce qu’on pourrait penser, les sapins en plastique ont une empreinte écologique plus élevée que ceux qui ont poussé chez nous en Belgique, à la seule condition de bien lire les étiquettes.

Les sapins en plastiques sont-ils un moyen de rendre la fête de noël un peu plus écologique en évitant de couper des arbres ? La réponse est non. L’arbre de noël naturel est biodégradable alors que celui en plastique est à base de pétrole et vient souvent de très loin, sont empreintes carbone est donc très importante.

Une étude relayée par Consoglobe indique qu’un sapin de Noël artificiel émet l’équivalent de 8,1 kg de CO2 pour sa production et pour son transport. Un sapin de Noël naturel n’émet lui, " que " 3,1 kg de CO2.

Quelques règles à respecter si votre choix se porte sur un sapin naturel :