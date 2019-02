"Safer Internet day": comment sensibiliser les plus jeunes face aux dangers des écrans

Le Safer Internet Day est un événement mondial annuel organisé par le réseau européen Insafe au mois de février pour promouvoir un Internet meilleur auprès des jeunes, leurs parents et la communauté éducative et encourager les comportements responsables en ligne.

Depuis plusieurs années, l’éducation au numérique rime avec positivité. Le concept de " sécurité en ligne " fait place à la notion d’un "meilleur Internet". Et à raison ! Partons des atouts du Net pour donner l’envie aux internautes de surfer avec responsabilité et curiosité. C’est en en soulignant les avantages d’un usage critique d’Internet qu’on pourra sensibiliser les jeunes aux pièges. Nous devons outiller les enfants et inviter les jeunes à réfléchir aux conséquences de leurs actes sur Internet ; ce afin qu’ils apprennent à gérer les risques et à maximiser les opportunités de leur expérience en ligne.

Les écrans, les autres et moi

Le Safer Internet Day invite cette année les jeunes et les adultes à interroger ensemble leur manière de vivre avec les écrans : la place des écrans en famille, dans la fratrie, entre amis, le temps passé devant les tablettes, les téléphones ou les consoles, la maîtrise des données personnelles.

A partir de février 2019, échangeons ensemble sur nos vies numériques et notre rapport aux autres dans un monde où les écrans sont tout autour de nous.

Construisez avec vos élèves, vos enfants, les modalités de la vie numérique à l’école et à la maison, à l’aide des ressources nous vous proposons cette année un parcours numérique clé en main.

Safer Internet Day: 5 conseils pour protéger les enfants des dangers d’internet

1. Utilisez vous-même les réseaux sociaux

"Créez un compte sur les réseaux sociaux utilisés par vos enfants pour savoir de quoi ils parlent. En découvrant ce qui s’y passe, vous apprendrez à mieux connaître vos enfants et vous pourrez ainsi mieux évaluer les risques et les possibilités de ces plateformes", explique Ciska Schrooten.

2. Sachez ce qui se passe à l’écran

"Une heure et demie au maximum par jour sur l’iPad et seulement après 19h? OK, mais sachez surtout ce qui se passe sur cet iPad, précise Ciska Schrooten. Utiliser l’iPad pour Smartschool, c’est autre chose que d’y jouer des jeux. Faites donc la différence entre ces différents types d’utilisation et de temps à l’écran. Une approche trop restrictive pourrait entraver le développement des compétences numériques de votre enfant ainsi que ses capacités en ligne, et ce n’est pas ce que vous voulez."

3. Jouez aussi

Les jeux permettent également de stimuler le développement de toute une série d’aptitudes chez les enfants. "Minecraft, par exemple, stimule considérablement la capacité des enfants à résoudre des problèmes, souligne l’experte en éducation de Switch. Prenez donc le temps de jouer en ligne avec votre enfant. Vos liens s’en trouveront renforcés."

4. Dépassez la notion d’"addiction"

Votre enfant passe son temps à jouer? "Demandez-vous pourquoi votre enfant aime tant jouer en ligne, dit Ciska Schrooten de Switch. Et n’abusez pas du terme “addiction”. Un jeune qui souffre véritablement d’addiction aux jeux en ligne ne s’arrête jamais même lorsque cela devient problématique comme en cas de négligence des amitiés, de mauvais résultats scolaires et de manque de sommeil. Ne vous inquiétez pas trop vite: l’ordinateur fait désormais littéralement partie de notre vie, et les jeux en ligne aussi."

5. Parlez du "sexting"

"Il est naïf de croire que votre enfant ne sera jamais confronté au sexting. Aussi, est-il important de lui faire comprendre ce qui est normal et autorisé et ce qui ne l’est pas. En abordant le sujet, vous gagnerez la confiance de votre enfant.

