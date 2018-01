S'éclairer à la lumière des plantes, un projet d'avenir?

Un jour peut-être...Une étude vient de démontrer que des nanoparticules insufflées dans des feuilles de cresson pourraient créer de la lumière. A l’heure actuelle, on parle d’une lumière assez douce et tamisée d’une autonomie de 4 heures.

Un projet d’avenir

D’après leurs résultats d’ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology … Il serait un jour possible de lire un livre à la lumière d'une plante. Le projet est dingue mais pourrait un jour remplacer l’électricité et être développé à grande échelle. Le mécanisme doit bien sûre encore être perfectionné.

Comment ça fonctionne ?

Jérome Maleffet, professeur en biologie marine et chercheur pour le FNRS, nous explique que ces études se basent sur le phénomène de la bioluminescence : " Il s’agit de la production de lumière par des organismes, parce qu’il y a des organismes qui peuvent émettre de la lumière naturellement ".

" Pour ce faire, ils utilisent un composé, la luciférine. C’est le substrat de la réaction et la réaction est catalysée en présence d’oxygène par une enzyme que l’on appelle la luciférase. ". C’est ce procédé qui transforme le cresson en lampe incandescente.

Un outil d’avenir pour les espaces de travail ?

Les lampes n'auraient pas besoin d'être branchées à une prise et seraient alimentées par des plantes …Si et seulement si l’on parvient à améliorer l'intensité de la lumière tirée des plantes, ainsi que la durée. Pour l’instant, cette lumière n’éclaire que très faiblement. Une plante de cresson par exemple n’émet qu’un millième d’énergie nécessaire à la lecture.

Mais, car il y un " mais " !

Le professeur Mallefet explique qu’il faut rester prudent et ne pas s’aventurer à jouer les apprentis sorciers : " Pour le moment, nous pouvons mettre en route ces actions… Mais lorsqu’elles sont lancée, il est impossible de passer du ON à l’OFF. "

Et enfin, quand on lui demande si cette innovation pourrait un jour remplacer nos lampadaires afin de réduire nos consommations d’énergies. Il est plutôt sceptique : " Imaginez nos rues éclairées par des arbres lumineux… Cela bouleverserait tout un biotope, un éco système qui est propre à l’arbre… Pensez aux animaux qui nichent l’arbre par exemple ? "

N’hésitez pas à réécouter l’entièreté de l’interview de Jérôme Mallefet ci-dessous…