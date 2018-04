S'échanger des vers de terre, c'est possible !

Pas toujours facile de composter quand on habite en ville... Pourtant, une plateforme vous propose un système aussi simple qu'efficace : le lombricompostage. Autrement dit, l'utilisation de vers de terre pour composter les déchets!

La gestion des déchets devient une problématique de plus en plus grande, qui concerne tout le monde. Mais il est vrai, que sans jardin, le compostage devient un peu compliqué. Une alternative est pourtant bien réelle, on parle même d'une agriculture urbaine : le lombricompostage.

Le lombricompostage, c’est l’utilisation des vers de compost et autres organismes pour transformer ses déchets de cuisine, et donc diminuer les déchets de la poubelle. Cela permet en moyenne de réduire ses déchets de 35 kg par an et par personne! Ce qui représente pas loin d'un tiers de la poubelle! De plus, ces déchets retournent à la terre et deviennent à nouveau des ressources, ce qui est un plus pour la planète.

Comment ça fonctionne?

Le lombricompostage est donc une alternative pour les personnes qui ne possèdent pas de jardin, puisqu'il peut être mis en place n'importe où à l'intérieur.

Contrairement au compostage classique, tout ne peut donc pas y être jeté. Pour la "santé des vers" , mais aussi pour le bien du compost qui se trouve enfermé.

Tous les déchets ne sont pas bons pour le compostage : notamment les viandes, les produits laitiers, ainsi que les corps gras.

Le lombricompostage est un véritable écosystème qu'il faut respecter et mettre en place petit à petit. C'est ce que vous propose le site Plus2vers.

Pour les débutants, mais aussi les autres

Le site Plus2Vers permet aux utilisateurs et futurs utilisateurs du système de lombricompostage de s'échanger des vers, le tout gratuitement. Car pour commencer dans les règles de l'art, il faut avoir tous les outils nécessaires, même les vers de terre.

Plus2Vers, c'est aussi un site ressource qui veut donner toutes les informations pour aider au lombricompostage.

David Régner-Garnelo est coordinateur de l’association Les Boîtes Vertes qui a mis en plus le site Plus2vers.fr. (Ré-écoutez l'intégralité de l'interview ci-dessous.