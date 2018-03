"Ronronthérapie" dans une école en France

Le Groupe scolaire Candide est une école privée à l'Isle sur la Sorgue, en France, et propose aux enfants de six à quinze ans de travailler à l'école avec des chats, c'est ce que l'on appelle la "ronronthérapie".

Michèle Bourton a créé une pédagogie totalement innovante et unique en France, elle a repris la théorie du papa de cette fameuse thérapie, Jean-Yves Gauchet. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont " Mon chat et moi, on se soigne ! " (2014). Son objectif ultime : être heureux d'aller à l’école!

Des cours avec des chats

Une école où les chats et les écoliers se mélangent dans des cours qui durent ¾ d’heure. Les chats sont là, ils écoutent et "débattent" avec les élèves et le professeur. Mais ces petites boules de poils sont aussi là durant les devoirs. Candide se veut familial, avec seulement quinze élèves par classe, le but est de vouloir aller à l'école mais aussi et surtout, d’aimer y aller.

L'idée des chats est venue presque naturellement pour Michelle Bourton, qui a elle-même des chats et les a toujours aimés. Lorsqu'elle enseignait comme professeure à l'éducation nationale, elle regrettait l’absence de chats dans les classes.

Pouvoir magique des chats

"Un ronronnement, une vibration sourde et profonde, onctueuse sous certains aspects, qui est émise par la plupart des félins, en ce y compris notre chat ! " On parle donc d'un véritable pourvoir magique. On ne connait pas encore le véritable processus qui engendre le ronronnement. "Le phénomène apparaît dès l’âge de deux jours et se remarque tant à l’inspiration qu’à l’expiration ! Ce qui est incontestable, c’est que le ronronnement se déclenche lors d’un contact de l’animal avec un autre chat, un homme ou un objet… Ce qui est également avéré, c’est que le son est significatif de relations sociales, avec sa mère mais aussi avec les hommes ! "

"Le ronronnement du chat serait aussi profitable à ses maîtres ! Qu’il ait un effet relaxant est incontestable, les vertus thérapeutiques du ronronnement ont été découvertes par des scientifiques américains dans les années 1950. De son côté, Jean-Yves Gauchet revendique la paternité de la " ronronthérapie ". Selon ce vétérinaire toulousain, le ronronnement passant dans notre cerveau serait comme la " madeleine de Proust ", favorisant un oubli du temps présent et une plongée dans le bon vieux temps où tout allait bien ; de plus, chez l’humain, le ronronnement jouerait un rôle dans la production de sérotonines." La fameuse hormone du bonheur... A lire, l'article original du "Jardin Extraordinaire", ici.

Le ronronnement de nos petits amis aurait aussi l'effet de booster nos défenses immunitaires. Quand l’organisme lutte contre le stress, le ronronnement du chat nous apaise et la tension artérielle diminue. Et dans ce cas précis serait une vraie aide pour l'apprentissage des enfants.

