Roméo, 11 ans, parcourt 2.735 kms en 3 mois

Roméo vit à Palerme, d’une maman sicilienne et d’un papa anglais et il souhaitait aller voir sa grand-mère paternelle à Londres. Le confinement l’a empêché de réaliser son projet. Le 24 juin dernier, il a donc décidé d’effectuer le trajet à pied avec son papa, puisqu’il est mineur. Marche, vélo et voilier l’ont aidé à traverser l’Italie, une partie de la Suisse et la France pour arriver enfin au Royaume-Unis via Calais. Un peu plus de 3 mois ont été nécessaires pour arriver à Trafalgar square le 21 septembre… Et faire une quarantaine.