Rome2Rio : l'appli qui sert... ou pas mais c'est gratuit !

Ah il s'en donne du mal notre Tom pour nous proposer des Appli qui nous font gagner de l'énergie, du temps et de l'argent pour voyager plus cool. Le public "Quoi de neuf?" ne sera pas des meilleurs sur ce coup là mais rien ne démonte notre homme qui nous fait voyager malin.

On the road again...

Comment faites vous pour savoir quel métro prendre pour vous rendre à un Musée, pour aller d'un point à l'autre ? Comment détecter quel sera le métro qui va nous mener à bonne destination ? La réponse : via "Rome2Rio"

Rome2Rio...

Via cette Appli, l'affaire est réglée en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. En plus l'appli prend en compte votre portefeuille ce qui n'est pas pour nous déplaire !

Vous précisez votre destination, votre hôtel et vous précisez le monument que vous voulez aller visiter, vous encoder le nom de ce dernier. L'application va alors vous dire tous les transports qu'il faut prendre pour vous y rendre mais pas que ... L'application va comparer le prix des tickets nécessaires ! Elle épingle du coup le trajet le moins cher pour vous. Une économie non négligeable.

Ca fonctionne comme un "organizer" de voyage et vous pouvez réserver vos hôtels les moins chers. En échange ? Ah beh oui... il vous en coûtera vos données personnelles, c'est le deal.

Le bonus de l'application tout de même : elle fait attention à votre portefeuille. Et c'est gratuit !

Merci Tom !