Roch Voisine sera l'invité de Quoi de neuf? ce lundi

Le chanteur canadien Roch Voisine sera prochainement en concert chez nous à Mons, Bruxelles et Liège. L'occasion pour lui de passer aussi dans le studio de Quoi de neuf? pour évoquer son dernier album Devant nous ce lundi 8 janvier entre 17h et 18h.

Roch Voisine, ce "forever gentleman", sait depuis près de trois décennies rester présent, actuel et proche de son public. Avec son dernier album, Devant nous sorti en mars 2017, le chanteur propose des chansons résolument pop.



Il viendra d'ailleurs défendre son album sur scène le 4 février au Théâtre Royal de Mons, le 13 février à Forest National et le 14 février au Forum de Liège. De ce dernier album est notamment extrait la chanson Tout me ramène à toi.