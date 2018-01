Roch Voisine était l'invité de Quoi de neuf? ce lundi

Le chanteur canadien Roch Voisine sera prochainement en concert chez nous à Mons, Bruxelles et Liège. L'occasion pour lui de passer aussi dans le studio de Quoi de neuf? pour évoquer son dernier album Devant nous.

Roch Voisine, ce "forever gentleman", sait depuis près de trois décennies rester présent, actuel et proche de son public. Avec son dernier album, Devant nous sorti en mars 2017, le chanteur propose des chansons résolument pop.

Mon premier concert de ma vie en Europe, c'était Forest National. C'est une histoire d'amour avec la Belgique qui dure depuis trente ans. Le public ici était déjà mon premier public en Europe, et puis ils ont bien donné le ton !

Je me suis retrouvé un peu devant une page blanche pour la première fois de ma vie, sans idées précises... Et à voir comment la musique évolue, comment les gens se procurent cette musique et comment ils l'écoutent maintenant par rapport à quand j'ai commencé mon métier, c'est un univers qui est différent !