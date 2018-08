Roadtrip.beach... Tom nous bousille l'appli tout du long !

Tom va nous bousiller une application non pas en une seule minute, non non, il va bien prendre le temps et donc on partage ce moment de gloire !

Etes-vous "Road trip ?"... Alors cette appli est faites pour vous (roadtrip.beach) - nous, on n'en veut pas vraiment mais c'est à vous de voir !

... Bon c'est vrai, si vous êtes seul au volant, vous n'allez pas commencer à taper des infos sur votre smartphone pour découvrir les charmes de l'endroit que vous êtes entrain de parcourir. Et donc grâce à une appli qui parle, en fonction de votre géolocalisation - grâce à une synthèse vocale elle met en lumière toutes les découvertes qui se présentent à vous, elle retrace l'histoire de votre escapade.

Vous encodez la ville et puis vous activez "Start a road trip"... Et le son s'enclenche - vous voilà en bonne compagnie pour votre escapade. L'appli ne se tait jamais aussi, il faut le savoir ! Ca lit ce qui est sur internet - l'appli vous suit, elle vous parle, elle vous parle et vous parle encore et vous devenez fou ! Si ça c'est pas voyager l'esprit tranquille ?

Et plus sérieusement, côté appli utile quand vous partez en voyage ? Il y a "google traduction" qui vous traduit les panneaux en temps réels. A oui, si on est en Chine, c'est assez utile. Il y a aussi "city mapper" pour épingler les transports en communs à votre portée - il y a "devise plus" pour traduire les devises euros - dollars, il y a "tree count" qui vous permet de faire les comptes en rentrant de vacances et il y a "booking" pour réserver une chambre d'hôtel en dernière minute.

Voilà en quelques clics entre l'utile et l'inutile mais le voyage fut intéressant - Merci qui ? Merci Tom !