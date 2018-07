Revolut... Une carte bancaire virtuelle qui est d'appli !

Tom est de toutes les promesses ce vendredi et notamment de celle de nous faire faire des économies, et ça... On aime ! Une vraie révolution en soi.

REVOLUT... Voici l'appli qui nous propose une sorte de carte bancaire virtuelle complètement gratuite... Ou presque ! C'est une véritable solution en mode "néo banque" : pas de guichet, pas d'agence, pas de personnel derrière tout ça et donc seules les économies ont leur pesant d'or.

- C'est une carte virtuelle gratuite sans frais imputés tous les mois... Bon oui il y a des options payantes là derrière mais rien ne vous y oblige. Si vous souhaitez récupérer la carte physique il vous en coûtera 6 euros ce qui est tout à fait raisonnable.

- Il est une limitation dans les retraits : maximum 400 euros par mois

- Pas de virement de plus de 1500 euros - seul montant possible à imputer en cette carte virtuelle.

- Vous êtes du genre à franchir la limite ? C'est l'abonnement incontournable qui vous parviendra et pour la modique somme de 8 euros par mois ! On se rapproche de la carte bancaire traditionnelle là non ?

Ça reste toutefois une carte connectée avec toutes ses commodités... Comme celle à ne certainement pas négliger de pouvoir très facilement bloquer votre carte et de pouvoir aussi rapidement en un clic la ré-activer !

Et OUI, l'Appli est gratuite.