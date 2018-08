Rester longtemps assis serait mauvais pour votre cerveau !

Rester en position assise pendant des heures, sans bouger, pourrait diminuer vos capacités cérébrales et votre productivité.

Une étude menée par des chercheurs de l'université John Moores à Liverpool, en Angleterre, met en lumière la diminution de l’afflux sanguin vers le cerveau lorsque nous restons assis pendant trop longtemps… Un constat qui interpelle de par son impact négatif sur notre santé. Problèmes de mémoire et baisse de productivité sont pointés du doigt.

Pour arriver à ce résultat, les scientifiques ont étudié durant 3 séances, le cerveau de 15 adultes en bonne santé à l’aide d’ultrasons. A chaque fois, les sujets ont dû rester assis devant leur bureau. Sauf que, lors de la première configuration, les sujets sont restés assis 4 h sans interruption. Dans la seconde, ils ont pu se lever uniquement pour aller aux toilettes tout proches. Et enfin dans la troisième, ils étaient invités à se lever et à marcher 2 minutes sur un tapis, et ce, toutes les demis heures.

En conclusion …

Lors des 2 premières séances, plus sédentaires, l’afflux sanguin vers le cerveau était moins élevé que dans la 3ème expérience.

L’avis d’un neurologue

Jean-Christophe Bier, neurologue à l’hôpital Erasme de Bruxelles, nous confirme cette thèse : rester en position immobile pendant un long laps de temps n’est pas bon pour corps. Il ajoute : " Au niveau cérébrale, ce que l’étude tend à montrer, et que l’on sait déjà, c’est que la perfusion cérébrale s’adapte au besoin, donc si vous ne faites pas grand-chose, la perfusion diminue légèrement ". " Par contre, ce qu’elle nous apprend, c’est que marcher 2 minutes toutes les demis heures réacroît la perfusion cérébrale " souligne le docteur Jean-Christophe Bier.

Et donc finalement, ce qu’il faut retenir, c’est qu’il ne faut pas rester passif sans rien faire. Que ce soit assis, debout, ou couché, le cerveau a besoin d’être nourri pour bien fonctionner. Pensez, comme le suggère le neurologue, à bouger vos jambes, parler à votre entourage, ou encore à écouter la radio.