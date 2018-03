Rencontre entre professionnels et talents de demain

La "Journée Déclic Dag", c'est ce dimanche 11 mars à Tour & Taxis. Une journée pour permettre aux jeunes d'avoir un déclic quant à leur futur métier.

Pour cette dixième édition, la "Journée Déclic" veut, encore une fois, permettre aux jeunes entre 15 et 22 ans de rencontrer et d'échanger avec des professionnels de différents domaines d'activité.

120 métiers seront représentés pour permettre aux adolescents et jeunes adultes de s'orienter dans une future carrière. Carrière, car ce n'est pas la formation qui est mis en avant, mais bien des adultes accomplis professionnellement.

Au programme, des ateliers et formations, notamment sur la confiance en soi, un concours pour encourager les jeunes à visiter un maximum de stands, le tout avec des cadeaux. Mais aussi des petits plats préparés par des apprentis cuisiniers...

En plus d'être un lieu de rencontre entre des étudiants et des professionnels accomplis, la journée veut aussi fournir les informations sur les orientations, sur les métiers, mais aussi sur la complexité de certaines filières académiques et professionnelles.

La "Journée Déclic Dag" débute ce dimanche 11 mars de 13h à 18h, l'entrée est gratuite pour tous. Les informations sont disponibles sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site web : ici.

Nordine Ben Ghanem, coordinateur du projet, était l'invité dans Quoi de neuf?. (Ré)écoutez l'intégralité de l'interview ci-dessous.