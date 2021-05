Regardez ces seniors qui ont la patate sur des chorés de Michaël Jackson

Michaël Jackson fait partie des meilleurs danseurs de l’histoire. Il a inspiré de nombreuses personnes avec ses pas de danse mythiques et inoubliables. Les seniors aussi prouvent qu’ils ont la pêche et peuvent réaliser des chorés de leur chanteur et danseur favori. Cette vidéo date un peu : on y voit 2 papys et une mamy réaliser une performance sur le titre " Billie Jean ". Si elle semble un peu poussive, celle qui suit, plus récente, est un peu plus exubérante.